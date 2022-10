Sito e app BNL non funzionano il 5 ottobre, numero assistenza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’è da ammettere che Sito e app BNL non funzionano in questo mercoledì 5 ottobre. I principali strumenti di home banking dell’istituto bancario presentano dei seri problemi e non solo nel momento del login. Di seguito sono dettagliate le principali anomalie che si stanno verificando proprio in queste ore e sarà indicato anche il primo canale di assistenza utile in casi di down acclarato proprio come quello odierno. Tipologia di problemi In che modo Sito e app BNL non funzionano quest’oggi? Partendo proprio dal Sito dell’istituto bancario, accade che il caricamento delle pagine (oltre la home) è fortemente rallentato. Le sezioni sono raggiungibili dopo svariati second di caricamento. Le principali difficoltà poi si manifestano nel momento del login. Nonostante ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’è da ammettere chee app BNL nonin questo mercoledì 5. I principali strumenti di home banking dell’istituto bancario presentano dei seri problemi e non solo nel momento del login. Di seguito sono dettagliate le principali anomalie che si stanno verificando proprio in queste ore e sarà indicato anche il primo canale diutile in casi di down acclarato proprio come quello odierno. Tipologia di problemi In che modoe app BNL nonquest’oggi? Partendo proprio daldell’istituto bancario, accade che il caricamento delle pagine (oltre la home) è fortemente rallentato. Le sezioni sono raggiungibili dopo svariati second di caricamento. Le principali difficoltà poi si manifestano nel momento del login. Nonostante ...

