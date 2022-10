Scosse di assestamento

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nel mondo “esordiamo come corpo” e come tali abitiamo uno spazio, una casa, un paese, un’identità. Ma abitare è una questione complessa: è possibilità, è sollievo, è privilegio. Significa sapere di essere radicati in una dimensione, ma ancora di più significa sapere di appartenere, e questo non è mai facile: esistere non è condizione sufficiente per averne la certezza. , memoir estremamente toccante, vitale, vero, disarmante di Nadia Owusu, ne è la conferma: l’autrice è nata in Tanzania da madre armeno-americana e padre ghanese, funzionario delle Nazioni Unite, e ha vissuto tra Italia, Etiopia, Inghilterra, Ghana, Uganda e Stati Uniti. Nel suo sangue scorre un senso di sé molteplice e frammentato: “Se non appartenevo a nessuno posto e a nessuno, allora cos’ero? Chi ero? Non riuscivo a ricordare un momento in cui non fossi consapevole di avere molteplici identità o un’identità divisa”. ...