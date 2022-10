Putin | l’atomica e l’uso distorto della storia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo ad aver usato due volte l’armamento nucleare, distruggendo le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Tra l’altro, hanno anche creato un precedente”. Con queste parole Vladimirha adombrato il ricorso alle armi atomiche da parte russa. “E c’era un solo obbiettivo: come nel caso dei bombardamenti nucleari in Giappone, intimidire il nostro Paese e il mondo intero”. La dichiarazione, presto rinforzata dal capo dello Stato ceceno Razman Kadirov, ha innalzato la tensione e alimentato infiniti dibattiti sul rischio di escalation“operazione militare speciale” lanciata il 24 febbraio scorso. Sulla probabilità effettiva, le conseguenze (militari, ambientali e politiche) e le eventuali risposte occidentali sono stati versati fiumi d’inchiostro, ed è inutile ripeterli. In compenso, nessuno sembra essersi ...