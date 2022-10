Provincia Grosseto: Concorso per 7 Collaboratori Tecnici (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Provincia di Grosseto ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Collaboratore Tecnico, categoria B3, è previsto contratto a tempo indeterminato. Si rende noto che di questi 7 Posti 2 sono prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso La Provincia di Grosseto indice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore tecnico, categoria B3, di cui due prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate (det. n. 1179 del 1° settembre 2022). Requisiti ed Invio della Domanda La partecipazione comporta il versamento di euro 10,00= (euro dieci) da effettuarsi sul c/c postale n. ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Collaboratore Tecnico, categoria B3, è previsto contratto a tempo indeterminato. Si rende noto che di questi 7 Posti 2 sono prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diLadiindicepubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore tecnico, categoria B3, di cui due prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate (det. n. 1179 del 1° settembre 2022). Requisiti ed Invio della Domanda La partecipazione comporta il versamento di euro 10,00= (euro dieci) da effettuarsi sul c/c postale n. ...

