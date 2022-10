(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Barbara D’Urso, nella puntata di ieri di5, ha deciso di affrontare l’abbandono di Marco Bellavia e di parlare del crudele trattamento riservatogli dai suoi compagni di avventura. L’avvenimento, però, sembra non aver avuto conseguenze solo all’interno del gioco. In particolare, sembra che l’interasia finita nell’occhio del ciclone per l’atteggiamento adottato da Giovanni. È stato Alessandro Cecchi Paoni, in collegamento con lo studio, a portare l’attenzione sull’argomento. Potrebbe interessarti:5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata5, Alessandro Cecchi Paone deluso da Giovanni: “Non si è accorto” La presenza di Giovanninella Casa del GF Vip 7 avrebbe ...

infoitsalute : Polemiche a Pomeriggio 5: la comunità LGBT sotto attacco per colpa di Ciacci - tuttopuntotv : Polemiche a Pomeriggio 5: la comunità LGBT sotto attacco per colpa di Ciacci #Pomeriggio5 #gfvip #gfvip7… -

l'Adige

...lavoro per facilitare il reinserimento" La Cgil Palermo ha aderito al sit - in di questo... Nonostante ledei giorni scorsi, si sta procedendo al ripristino, dopo aver destinato ...La Lega prenota cinque ministeri Ieria Roma si è riunito il consiglio federale della ... Romano La Russa, finito al centro delleper aver partecipato al rito del 'presente' con il ... Motoseghe in azione, scatta la polemica social. E il vicesindaco Stanchina si sfoga su Facebook Ancora sangue nelle strade milazzesi e ancora una volta purtroppo una coda polemica nella gestione dei soccorsi in ospedale. Ieri mattina un altro incidente ...Le anticipazioni di Alfonso Signorini in vista della diretta di questa sera, che seguiremo come sempre su Leggo.it, sono tutte dedicate al caso Marco Bellavia, che nei giorni scorsi ha abbandonato la.