Pioli sul Chelsea | “Questo ci ha messo in difficoltà”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Stefano, tecnico del Milan Campione d’Italia, ha rilasciato un’ intervista ai microfoni di Amazon Prime in cui parla della sua squadra e dei progressi osservati rispetto alle passate stagioni. “L’esperienza che abbiamo fatto in Champions la scorsa stagione, contro grandissimi avversari, è stata un debutto così emozionante e stimolante ma altrettanto difficile. Ci ha visto crescere. Vedo i miei giocatori sicuramente più consapevoli e sicuramente più completi dal punto di vista mentale”. Interrogato su Potter, nuovo allenatore dele prossimo avversario del Milan in Champions League, lo ha elogiato definendolo: “un allenatore moderno che cerca di attuare un calcio aggressivo, dinamico, propositivo”. Il suo arrivo al posto di Tuchel ha sorpreso anche l’ambiente rossonero: “Il cambio di allenatore, inaspettato, ha creato anche a noi ...

Ci vuole una notte da grande Milan. I rossoneri di Stefano, ridotti numericamente a causa delle tantissime assenze, fanno visita al Chelsea nella terza ...sera da Inter (vittoria per 1 - 0....... Il tecnico milanista, che parla ad 'Amazon Prime Video' per presentare la sfida di stasera, svela un lato poco noto dell'attaccante: 'Lo si vede ciondolare con una smorfia di sorrisoviso, ...Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Amazon Prime Video. Parole che verranno trasmesse nel prepartita del match Chelsea-Milan, ...Nell'intervista rilasciata a Prime Video, Stefano Pioli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sull'attaccante svedese: "Per me è il numero uno. Un campione ...