Pensioni | Consulta | ' quota 100 | infondata la questione sul divieto di cumulo'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio ladi legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La norma è stata censurata per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio ...