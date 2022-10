Lucca: caso di febbre Dengue nel centro storico. Disinfestazione decisa dal sindaco (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Allarme a Lucca, nel centro storico, per un caso di febbre Dengue. Il sindaco, Mario Pardini, ha emesso un'ordinanza di Disinfestazione. L'operazione scatterà stamani, 5 ottobre 2022, alle 7.30 e procederà fino al pomeriggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Allarme a, nel, per undi. Il, Mario Pardini, ha emesso un'ordinanza di. L'operazione scatterà stamani, 5 ottobre 2022, alle 7.30 e procederà fino al pomeriggio L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Lucca: caso di febbre Dengue nel centro storico. Disinfestazione decisa dal sindaco - ale81eli82 : RT @AnsaToscana: Dengue, caso in centro storico di Lucca, disinfestazione. Asl, febbre per persona tornata da Paese tropicale #ANSA https:/… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Dengue, caso in centro storico di Lucca, disinfestazione. Asl, febbre per persona tornata da Paese tropicale #ANSA https:/… - AnsaToscana : Dengue, caso in centro storico di Lucca, disinfestazione. Asl, febbre per persona tornata da Paese tropicale #ANSA - venti4ore : Dengue, caso in centro storico di Lucca, disinfestazione Toscana -