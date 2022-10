Juve, ascolta Szczesny: “È ancora possibile” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Juventus oggi è all’ultima chiamata per sperare nel passaggio del turno, contro il Maccabi Haifa è necessaria una vittoria dopo le due deludenti prestazioni contro Benfica e PSG. Sulle pagine di Tuttosport interviene Szczesny, con un’ intervista rilasciata al quotidiano torinese in cui parla proprio della precaria situazione dei bianconeri in Champions League. Alla domanda secca sulle possibilità della Juventus di passare il turno il portiere risponde così: “La rimonta è possibile: abbiamo esperienza e qualità per affrontare questa sfida anche dopo un inizio difficile”. Il polacco richiama quindi la squadra a concentrarsi sugli obiettivi: “Intanto prendiamoci tre punti in questa partita, poi tre punti a Haifa e dopo andremo a Lisbona”. Szczesny Juventus ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lantus oggi è all’ultima chiamata per sperare nel passaggio del turno, contro il Maccabi Haifa è necessaria una vittoria dopo le due deludenti prestazioni contro Benfica e PSG. Sulle pagine di Tuttosport interviene, con un’ intervista rilasciata al quotidiano torinese in cui parla proprio della precaria situazione dei bianconeri in Champions League. Alla domanda secca sulle possibilità dellantus di passare il turno il portiere risponde così: “La rimonta è: abbiamo esperienza e qualità per affrontare questa sfida anche dopo un inizio difficile”. Il polacco richiama quindi la squadra a concentrarsi sugli obiettivi: “Intanto prendiamoci tre punti in questa partita, poi tre punti a Haifa e dopo andremo a Lisbona”.ntus ...

