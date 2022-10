Juve | Allegri | ' Nello spogliatoio c' era un silenzio'

La Juventus domani sera contro il Maccabi Haifa è attesa da una partita fondamentale per il suo futuro in questa edizione di Champions League. La formazione di Massimilianorischia grosso. Ha perso le prime due partite della fase a gironi e ora si ritrova costretta ad inseguire. Nelle prossime quattro gare dovranno arrivare almeno 10 punti per sperare di riuscire ...Si avvicina al momento del ritorno in campo per la Juventus diche domani sera disputerà una partita fondamentale in Champions League. Bonucci e compagni infatti dovranno disputare la terza partita della fase a gironi contro il Maccabi Haifa. Una partita ...Marco Bucciantini, noto opinionista, ha analizzato la prossima sfida tra Milan e Juve in programma a San Siro Marco Bucciantini, intervenuto come ospite a Sky Sport 24, ha parlato della Juve in… Leggi ...“Sì, lo sapevamo che loro erano bravi a giocare. Canales si muove per tutto il campo e non è facile da pressare. Non siamo stati bravi a fare il pressing, ma vedendo le opportunità ci dispiace”. “Il m ...