Inzaghi, i numeri non mentono: in Champions meglio di Conte e Spalletti messi assieme (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I numeri difficilmente mentono. Lo sa bene Simone Inzaghi che in campionato è partito malissimo, come non accadeva dal 2011/2012, con quattro sconfitte nelle prime otto giornate. Discorso totalmente rovesciato in Champions League: dove l’ex allenatore della Lazio, in questo anno e mezzo all’Inter, ha trovato più vittorie (sei) rispetto ai due suoi predecessori ovvero Luciano Spalletti (due) e Antonio Conte (tre) . I numeri DI Inzaghi – L’allenatore piacentino nella scorsa stagione è tornato a riportare l’Inter agli ottavi di finale dopo ben dieci anni di assenza. Frutto delle tre vittorie nella fase a gironi, due con lo Sheriff Tiraspol e una con lo Shakhtar Donetsk. Poi la quarta ad Anfield Road con il Liverpool, inutile ai fini del passaggio del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Idifficilmente. Lo sa bene Simoneche in campionato è partito malissimo, come non accadeva dal 2011/2012, con quattro sconfitte nelle prime otto giornate. Discorso totalmente rovesciato inLeague: dove l’ex allenatore della Lazio, in questo anno e mezzo all’Inter, ha trovato più vittorie (sei) rispetto ai due suoi predecessori ovvero Luciano(due) e Antonio(tre) . IDI– L’allenatore piacentino nella scorsa stagione è tornato a riportare l’Inter agli ottavi di finale dopo ben dieci anni di assenza. Frutto delle tre vittorie nella fase a gironi, due con lo Sheriff Tiraspol e una con lo Shakhtar Donetsk. Poi la quarta ad Anfield Road con il Liverpool, inutile ai fini del passaggio del ...

