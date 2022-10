Inter | Gazzetta | “Inzaghi | fa l’impresa che gli salva la faccia”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraha davvero fatto la grande gara contro il Barcellona ad oggi. “Noi, non io Fino a ieri nelle orecchie di Simone non hanno pesato tanto le voci su possibili esoneri, gli ultimatum che giravano e quel senso di sfiducia attorno, quanto il fatto che l’sembrava non reagire ai suoi impulsi. Ebbene, con quella palla radente calciata da Calha, regista per una sera per sua ottima intuizione, e con 100’ di mostruosa applicazione difensiva,si è come risvegliato da un lungo sonno. Ha tirato fuori la testa dall’acqua e, riaprendo gli occhi, ha ritrovato ciò che più gli mancava: l’”. “La sua. Una creatura strana, indecifrabile, pazza per definizione. Non è stata la ...