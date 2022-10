Inter-Barcellona | le polemiche non si fermano | c’è la mossa del club

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - fanpage : Surreale protesta dell’allenatore del Barcellona Xavi durante il match di #ChampionsLeague contro l’Inter. L'accus… - SerieA : ?????????? regala la vittoria ai nerazzurri!????? L’@inter conquista 3 punti fondamentali contro il Barcellona! ?… - pardezaa : RT @_esegesi_: L’@Inter esce dal match contro il Barcellona con due certezze, già chiare a tutti tranne che al mister: 1) Onana titolare… - bedconejo : RT @_esegesi_: L’@Inter esce dal match contro il Barcellona con due certezze, già chiare a tutti tranne che al mister: 1) Onana titolare… -

Fabio Cordella scatenato sul futuro di Rafael Leao, il rinnovo quasi impossibile e una destinazione clamorosa Contro il, l'si giocava tantissimo del suo futuro e di conseguenza Simone Inzaghi. In tanti avevano fissato la gara contro i blaugrana come possibile ago della bilancia di un possibile esonero ...Periodo non facile per l', le quattro sconfitte in campionato pesano come macigni, tante voci sul futuro ma contro ille risposte sono tante Periodo non facile per l', le quattro sconfitte in campionato pesano come macigni, tante voci sul futuro ma contro ille risposte sono tante. Nella ...Il Barcellona esce sconfitto dalla gara contro l'Inter ed è già un fiume di polemiche in Spagna: le reazioni dei quotidiani.Dopo un periodo buio in campionato con annesse prestazioni non brillanti e rimonte varie, l'Inter ritrova la forza in Champions dove vince e convince contro il Barcellona.