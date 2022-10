Gf Vip 7 | una nota ex collega di Giovanni Ciacci lo affonda | “Persona arrabbiata con il mondo | cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato…”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lunedì scorso è stato tempo di squalifiche ed eliminazioni nella casa del Gf Vip; infatti, a seguito del caso Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentreha abbandonato il reality per volere del pubblico. Sono stati tanti iggi famosi e non che hanno duramente attaccato sia Ginevra chedopo le frasi contro Bellavia, tra cui Simona Ventura, Tommaso Zorzi e Cristina Plevani. A loro si è accodata anche Elisa D’Ospina, exdia Detto Fatto, che durante la puntata del Gfcommentato l’ex vippone con la frase ‘Le persone si rivelano, prima o poi‘ e successivamente è tornata sull’argomento attraverso un intervista rilasciata a Fanpage.it. Elisa infatti ha dapprima raccontato quando e come ha conosciuto ...

