Comune di Cuneo: Concorso per 5 Agenti Guardia Parco (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Comune di Cuneo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Guardia Parco, Agente di Vigilanza, per l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di Guardia Parco - agente di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come, Agente di Vigilanza, per l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di- agente di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ...

