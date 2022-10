CD Projekt RED sgancia la bomba | nuova trilogia di The Witcher | sequel di Cyberpunk 2077 e nuova IP nel futuro dell’azienda

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo studio polacco che ha dato i natali alla leggendaria saga dello strigo, The, torna a farsi sentire dopo il tonfo di. Nei pianiper i prossimi anni ci sarebbe non una, non due, non tre, non quattro ma ben cinque produzioni di spessore, legate alle due saghe sopracitate. CDRED: ildello studio è qui – 51022 www.computermagazine.itUnpiù ricco che mai in casa CDRED è stato annunciato dallo stesso studio polacco in un post social comparso nelle ultime ore sulle sue pagine. Al centro, le produzioni su cui si lavorerà da qui ai prossimi mesi – probabilmente anni – con al centro le saghe che abbiamo imparato ad amare. Da The, passando ...