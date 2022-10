Buoni fruttiferi postali | rendimento ottobre 2022 | i più convenienti

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Questa estate ildeiè aumentato in risposta alla crescente inflazione. Se a inizionon era affatto conveniente puntare su questo strumento di investimento postale, a oggi può essere una soluzione molto interessante per depositare parte dei propri risparmi, sia a breve sia a medio-lungo termine. Perché conviene puntare sui? Caratteristiche principali Isono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disponibili presso Poste Italiane, nei cui uffici (o online) è possibile sottoscrivere. Sono garantiti dallo Stato italiano, non risultano suscettibili ai trend di mercato, non sono rischiosi: questo li rende meno ...