Bari | docente aggredito in classe La preside | «Da lui versione falsa | ha avuto comportamenti non consoni»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)in aula per aver dato una nota a una studentessa. È accaduto a, all’istituto Ettore Majorana del quartiere San Paolo. Un professore di diritto e economia, Vincenzo Amorese, è stato schiaffeggiato in aula da due persone, identificate dalle forze dell’ordine, che hanno deciso di vendicare la presunta ingiustizia subita dalla studentessa. Poco prima, il professore aveva ripreso la ragazza che, entrata in ritardo in aula, ha iniziato – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – «a disturbare lo svolgimento della lezione e a incitare gli altri allievi a fare altrettanto». Così, la decisione del professore di mettere una nota alla studentessa. La vicenda però sarebbe più complessa di quanto raccontato dall’insegnante. Secondo quanto dichiarato ad Ansa dalla dirigente scolastica dell’Istituto di, Paola Petruzzella, il ...

Due uomini hanno aggredito in classe un professore a. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di una vendetta per una nota data a una ... dove ilè stato preso a schiaffi da due ...commenta Undi Diritto ed Economia dell'Istituto 'Majorana' diha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hanno schiaffeggiato per punirlo di una ...La storia, non di certo la prima, di violenza su un docente arriva da Bari e dal quartiere San Paolo. L'episodio è avvenuto una decina di giorni fa nell'istituto (alberghiero) Ettore Majorana di Bari.