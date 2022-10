Ascolti TV | Martedì 4 Ottobre 2022. In 4,7 mln per la Champions (22.5%), Morgane 16.3%, Iene 8.2%. Berlinguer (5.9%) sorpassa Giordano (4.8%) e Floris (5.4%). Record Panicucci col post GF (24.5%) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inter-Barcellona Nella serata di ieri, Martedì 4 Ottobre 2022, su Rai1 la fiction francese Morgane – Detective Geniale 2 ha appassionato 3,023.000 spettatori pari al 16.3% (primo episodio: 3.369.000 – 16.1%, secondo episodio: 2.701.000 – 16.5%). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Inter-Barcellona ha raccolto davanti al video 4.736.000 spettatori pari al 22.5% di share (pre e post nel complesso: 3.418.000 – 16.1%). Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 626.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.12 – Le Iene ha intrattenuto 1.124.000 spettatori con l’8.2% (presentazione: 1.138.000 – 5.2%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione: ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inter-Barcellona Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction francese– Detective Geniale 2 ha appassionato 3,023.000 spettatori pari al 16.3% (primo episodio: 3.369.000 – 16.1%, secondo episodio: 2.701.000 – 16.5%). Su Canale 5 l’incontro diLeague Inter-Barcellona ha raccolto davanti al video 4.736.000 spettatori pari al 22.5% di share (pre enel complesso: 3.418.000 – 16.1%). Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 626.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.12 – Leha intrattenuto 1.124.000 spettatori con l’8.2% (presentazione: 1.138.000 – 5.2%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione: ...

