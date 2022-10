Anziano investito in via Conte Verde

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non ce l'ha fatta l'questa mattina in via. L'uomo, più che novantenne, intorno alle 7.30, è stato urtato da un autobus di linea. Un impatto molto grave tanto che è stato ...

Non ce l'ha fatta l'questa mattina in via Conte Verde. L'uomo, più che novantenne, intorno alle 7.30, è stato urtato da un autobus di linea. Un impatto molto grave tanto che è stato portato al pronto ......purtroppo però ha inavvertitamenteil povero nonnino che era lì ad attenderlo per tornare a casa. La dinamica dell'incidente è stata molto chiara, il giovani non avendo visto l'in ...Non ce l’ha fatta l’anziano investito questa mattina in via Conte Verde. L’uomo, più che novantenne, intorno alle 7.30, è stato urtato da un autobus di ...E' stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lotta fra la vita e la morte in ospedale un anziano travolto al Quartiere Trieste da uno scooter. Il sinistro nel pomeriggio di ...