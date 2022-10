Anche le reali seguono le sfilate di moda (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Charlene di Monaco ci ha preso gusto: è sempre in prima fila alle sfilate di moda alla Parigi Fashion Week. L’altro giorno è stata fotografata da Akris, brand svizzero che ama particolarmente e che festeggiava i 100 anni dalla sua fondazione. Poi da Louis Vuitton. Su Instagram ha postato un’immagine che la ritrae in auto e una caption che recita “Bello essere di nuovo a Parigi”. Da Chanel c’era invece Charlotte Casiraghi. Leggi Anche › Il royal look del giorno. Charlene di Monaco con top cut-out al summer camp dei figli › Il royal look del giorno. Charlene di Monaco, in black e white, fa la guida turistica per un giorno › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Charlene di Monaco ci ha preso gusto: è sempre in prima fila alledialla Parigi Fashion Week. L’altro giorno è stata fotografata da Akris, brand svizzero che ama particolarmente e che festeggiava i 100 anni dalla sua fondazione. Poi da Louis Vuitton. Su Instagram ha postato un’immagine che la ritrae in auto e una caption che recita “Bello essere di nuovo a Parigi”. Da Chanel c’era invece Charlotte Casiraghi. Leggi› Il royal look del giorno. Charlene di Monaco con top cut-out al summer camp dei figli › Il royal look del giorno. Charlene di Monaco, in black e white, fa la guida turistica per un giorno › ...

