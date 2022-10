AD distrugge l’Ajax: Una prestazione imbarazzante soprattuto per il capitano e l’allenatore (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sconfitta che passerà alla storia quella dell’Ajax di questa sera contro il Napoli. Il risultato di 6-1, con cui gli uomini di Spalletti hanno letteralmente umiliato gli olandesi non è passato inosservato dalla stampa olandese. Battuta storica Ajax: il Napoli umilia gli Amsterdammers in Champions League Titola AD.nl, ricantando la dose spiegando che la squadra dell’allenatore Alfred Schreuder ha registrato la più grande sconfitta di sempre alla Johan Cruijff Arena. l’Ajax, scrive, si muove oggi in giro per il mondo come sabbia smossa, dopo una prestazione sconcertante. l’Ajax non è un po’ un pasticcio, ma è completamente perso La prestazione di questa sera, secondo il quotidiano olandese è ancora più imbarazzante per il capitano e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sconfitta che passerà alla storia quella deldi questa sera contro il Napoli. Il risultato di 6-1, con cui gli uomini di Spalletti hanno letteralmente umiliato gli olandesi non è passato inosservato dalla stampa olandese. Battuta storica Ajax: il Napoli umilia gli Amsterdammers in Champions League Titola AD.nl, ricantando la dose spiegando che la squadra delAlfred Schreuder ha registrato la più grande sconfitta di sempre alla Johan Cruijff Arena., scrive, si muove oggi in giro per il mondo come sabbia smossa, dopo unasconcertante.non è un po’ un pasticcio, ma è completamente perso Ladi questa sera, secondo il quotidiano olandese è ancora piùper ile ...

