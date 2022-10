Ultime Notizie – Milano | ex ad Tim | “Aggredito in pieno centro | città fuori controllo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 ottobre 2022)e rapinato in. L’ultima vittima della microcriminalità è Riccardo Ruggiero, 61 anni, ex amministratore delegato di Tim. E’ lui stesso a raccontare all’Adnkronos un episodio che non smette di turbarlo. “In pausa pranzo camminavo in via Palestro, all’angolo con via Marina, quando un ragazzo mi si è avvicinato per chiedermi come raggiungere una farmacia. Gli ho risposto, ma lui ha iniziato ha obiettare e a dirmi, con marcato accetto sudamericano, ‘sono disperato’. Mi ha afferrato con forza il braccio sinistro riuscendo a sganciare l’orologio coperto dalla giacca. Io mi sono divincolato e sono riuscito a riprendere l’orologio caduto a terra, prima che il suo complice – spuntato all’improvviso – riuscisse ad afferrarlo e scappare. E’ successo tutto in una manciata di secondi” racconta ...