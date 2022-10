Tre Valli Varesine: inarrestabile Elisa Longo Borghini, vittoria in solitaria (Di martedì 4 ottobre 2022) Peccato che la stagione sia agli sgoccioli, viene da pensare. Peccato perché Elisa Longo Borghini è in gran forma. La 29enne piemontese della Trek - Segafredo, regina della Parigi - Roubaix, sabato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Peccato che la stagione sia agli sgoccioli, viene da pensare. Peccato perchéè in gran forma. La 29enne piemontese della Trek - Segafredo, regina della Parigi - Roubaix, sabato ...

Agenzia_Ansa : Wurstel contaminati, allarme listeriosi in diverse regioni. Dal 2020 a oggi 3 morti e 66 casi identificati in Ital… - Gazzetta_it : Tre Valli Varesine: inarrestabile Elisa Longo Borghini, vittoria in solitaria #ciclismo - verbanonews : New post: Un’azzurra sul trono della Tre Valli Woman: vince Elisa Longo Borghini - varesenews : Un’azzurra sul trono della Tre Valli Woman: vince Elisa Longo Borghini - _Fabio1978 : RT @RaiSport: Appuntamento con la Tre Valli Varesine 2022 Tutto pronto per l'ultima prova del Gran Trittico Lombardo: 196,3 chilometri da… -