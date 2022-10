(Di martedì 4 ottobre 2022) L'Italia è in ritardo nel raggiungimento degli Obiettivi didell'Agenda 2030 dell'Onu. La crisi sistemica del modello didominante accelerata dalla pandemia, dalla guerra ...

Affaritaliani : Tim, Romano: abilitatori e contributori per sviluppo sostenibile - Gaia2702 : RT @TIMnewsroom: Si è aperto oggi il #FestivalSviluppoSostenibile di @ASviSItalia. Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesal… - stati_generali : Romano (TIM) : «Siamo abilitatori dello sviluppo sostenibile» - CriHabets : RT @TIMnewsroom: Si è aperto oggi il #FestivalSviluppoSostenibile di @ASviSItalia. Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesal… - TIMnewsroom : Si è aperto oggi il #FestivalSviluppoSostenibile di @ASviSItalia. Elisabetta Romano, Chief Network Operations & W… -

Borsa Italiana

Tra gli inviati Elisabetta, chief network operations and Wholesale officer die Ceo di Sparkle, la società infrastrutturale dicui fanno capo le reti di telecomunicazioni ...Lo ha detto Elisabetta, Chief Network Operations & Wholesale Officer die amministratrice delegata di Sparkle, in occasione dell'evento "L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile",... Tim, Romano: "Siamo abilitatori dello sviluppo sostenibile" Tra gli inviati Elisabetta Romano, chief network operations and Wholesale officer di Tim e Ceo di Sparkle, la società infrastrutturale di Tim cui fanno capo le reti di telecomunicazioni internazionali ...(Teleborsa) - "TIM è un abilitatore e un contributore dello sviluppo sostenibile previsto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu". È quanto ha affermato Elisabetta Romano, chief ...