(Di martedì 4 ottobre 2022) Sconcerto dei farmacisti della Capitale dopo le numerose richieste di farmaci per trattare il morso di: "In pochi giorni abbiamo visto 5 pazienti convere e proprie"

Allarme ragno violino a Roma: ci sarebbero stati tanti casi in poche ore, stando al racconto di alcune farmacie della città. Parliamo di un ragno particolare, la cui puntura può provocare problemi ...In pochi giorni abbiamo visto 5 pazienti convere e proprie. Nel giro di 24 - 36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga cone sangue. Come quelle cosiddette ... "Piaghe, pus e sangue". Boom di casi in poche ore. È allarme ragno violino Un farmacista di Villa Bonelli ha segnalato diversi casi di morsi di ragno violino in pochi giorni: “Piaghe con pus e sangue, ferite che prudono e fanno male”. Diversi casi di morsi di ragno violino ...È piccolo, marroncino-giallastro e sembra innocuo: ma gli effetti del morso di un ragno violino possono essere molto nocivi. Ecco come riconoscerlo ...