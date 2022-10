Italia in crescita sul digitale: ma molto resta da fare sulla sicurezza (Di martedì 4 ottobre 2022) Ad oggi, risulta evidente come la situazione politica ed economica internazionale non sia sicuramente delle migliori, e ciò vale soprattutto per l’Europa. Tuttavia, l’Italia mostra un grande potenziale di sviluppo in diversi settori, soprattutto quello del digitale, dove però rimane ancora molto da fare per quanto riguarda la sicurezza. Un’Italia al passo coi tempi: verso la trasformazione digitale Secondo il nuovo rapporto Desi l’Italia è salita di due posizioni solo nel 2022, arrivando così a collocarsi al 18esimo posto in Europa. Inoltre, stando alle parole del ministro Colao, in quattro anni arriverà a trovarsi tra i Paesi in testa alla classifica, grazie anche agli investimenti del Pnrr. Non è tutto: il nostro Paese è anche quello che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) Ad oggi, risulta evidente come la situazione politica ed economica internazionale non sia sicuramente delle migliori, e ciò vale soprattutto per l’Europa. Tuttavia, l’mostra un grande potenziale di sviluppo in diversi settori, soprattutto quello del, dove però rimane ancoradaper quanto riguarda la. Un’al passo coi tempi: verso la trasformazioneSecondo il nuovo rapporto Desi l’è salita di due posizioni solo nel 2022, arrivando così a collocarsi al 18esimo posto in Europa. Inoltre, stando alle parole del ministro Colao, in quattro anni arriverà a trovarsi tra i Paesi in testa alla classifica, grazie anche agli investimenti del Pnrr. Non è tutto: il nostro Paese è anche quello che ...

