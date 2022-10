Iran: Bonino a flash mob +Europa, 'serve pressione diplomatica tutto Occidente' (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo in piazza per chiedere libertà per i giovani e le donne Iraniane, come una settimana fa eravamo in piazza per le donne ucraine e prima ancora per quelle afgane. Spira un vento di repressione e in Iran si arriva a togliere persino l'idenità coprendo il volto con un velo". Così Emma Bonino a Sky in collegamento dal flash mob di Più Europa in corso a Roma, 'Sveliamo la libertà' a sostegno "delle Iraniane e degli Iraniani che sfidano il regime degli ayatollah". "Che fare? Io credo che l'azione diplomatica sia quella più efficace ma è una strada lunga. Per questo allertare l'Europa in quanto tale, penso sia un gesto molto importante. serve la pressione diplomatica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo in piazza per chiedere libertà per i giovani e le donneiane, come una settimana fa eravamo in piazza per le donne ucraine e prima ancora per quelle afgane. Spira un vento di ree insi arriva a togliere persino l'idenità coprendo il volto con un velo". Così Emmaa Sky in collegamento dalmob di Più Europa in corso a Roma, 'Sveliamo la libertà' a sostegno "delleiane e degliiani che sfidano il regime degli ayatollah". "Che fare? Io credo che l'azionesia quella più efficace ma è una strada lunga. Per questo allertare l'Europa in quanto tale, penso sia un gesto molto importante.ladi ...

