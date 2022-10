Inter, Onana fiducioso: «Momento non semplice ma dobbiamo restare uniti. Barcellona? Possiamo vincere» (Di martedì 4 ottobre 2022) André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Inter Tv prima della sfida di Champions League contro il Barcellona André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Inter Tv prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni: «Non stiamo vivendo un Momento facile e anche per questo sappiamo che per noi è una partita importante. Sono convinto che faremo una grande partita e così facendo riusciremo anche a vincere. dobbiamo restare uniti. Tifosi? dobbiamo contare anche sulla loro spinta e ci deve dare una motivazione in più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) André, portiere dell’, ha parlato aTv prima della sfida di Champions League contro ilAndré, portiere dell’, ha parlato aTv prima della sfida di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni: «Non stiamo vivendo unfacile e anche per questo sappiamo che per noi è una partita importante. Sono convinto che faremo una grande partita e così facendo riusciremo anche a. Tifosi?contare anche sulla loro spinta e ci deve dare una motivazione in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

