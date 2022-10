Il Napoli asfalta l’Ajax ma i media festeggiano l’Inter

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilbatteper 6-1 in Olanda, ma le prime pagine dei salotti tv sono tutte perche ha superato di mistura il Barcellona. Alla Cruijff Arena gli azzurri vivono una delle notti più fulgide della propria storia: sei gol segnati, una mezza dozzina sfiorati, dominio assoluto e qualificazione agli ottavi di Champions League in cassaforte. Per certi versi quella che abbiamo visto non è stata una partita, ma un massacro in pubblica piazza. Più rapidità, più concretezza, più equilibrio. I ragazzi di Spalletti hanno fatto quello che hanno voluto, facendo sembrare i loro dirimpettai olandesi dei semplici dilettanti. È anche superfluo soffermarsi sui singoli (lo faranno le pagelle): dalla difesa all’attacco la squadra partenopea è stata superiore. Grazie a questo risultato (la settima vittoria consecutiva tra campionato e ...