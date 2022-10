I tassi salgono, ma si può abbassare la rata del mutuo. Ecco come (Di martedì 4 ottobre 2022) Per chi ha oggi un mutuo a tasso variabile quello attuale potrebbe essere un momento difficile da superare. A fronte di tassi molto vantaggiosi offerti dalle banche fino al primo semestre dell’anno, oggi i mutuatari sono tutti consapevoli di andare incontro a importanti aumenti. Viene dunque da chiedersi se non sia quindi il momento di correre ai ripari, magari attraverso una surroga. Panorama ha chiesto agli esperti di Facile.it, quale potrebbe essere il miglior modo per abbassare la rata mensile di questi tempi in cui la Bce è nel mezzo di una serie di rialzi dei tassi di interesse che non faranno altro che far salire gli esborsi mensili per chi ha un mutuo. Certo, si tratta di trovare “un ago in un pagliaio” perché, con il costo del denaro in salita, trovare tassi ... Leggi su panorama (Di martedì 4 ottobre 2022) Per chi ha oggi una tasso variabile quello attuale potrebbe essere un momento difficile da superare. A fronte dimolto vantaggiosi offerti dalle banche fino al primo semestre dell’anno, oggi i mutuatari sono tutti consapevoli di andare incontro a importanti aumenti. Viene dunque da chiedersi se non sia quindi il momento di correre ai ripari, magari attraverso una surroga. Panorama ha chiesto agli esperti di Facile.it, quale potrebbe essere il miglior modo perlamensile di questi tempi in cui la Bce è nel mezzo di una serie di rialzi deidi interesse che non faranno altro che far salire gli esborsi mensili per chi ha un. Certo, si tratta di trovare “un ago in un pagliaio” perché, con il costo del denaro in salita, trovare...

