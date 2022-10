Guerra Russia-Ucraina, Putin si appresta ad utilizzare il nucleare? (Di martedì 4 ottobre 2022) Guerra Russia Ucraina Putin nucleare. Il conflitto russo-ucraino potrebbe prendere una svolta definita e soprattutto catastrofica. La controffensiva di Kiev ha fatto innervosire il presidente Putin. Le truppe russe sono costrette a rincasare perchè circondare in territorio ucraino. Dal canto suo, però, Putin ha annesso tre territori un tempo ucraini con un referendum popolare. Ma dato che il conflitto pare stia peggiorando per i russi, il presidente potrebbe fare ricorso al nucleare. In questi giorni, il Times ha lanciato un vero e proprio scoop. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Quarta Repubblica”, Toni Capuozzo parla della Guerra in Ucraina: telespettatori sconvolti Guerra ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 ottobre 2022). Il conflitto russo-ucraino potrebbe prendere una svolta definita e soprattutto catastrofica. La controffensiva di Kiev ha fatto innervosire il presidente. Le truppe russe sono costrette a rincasare perchè circondare in territorio ucraino. Dal canto suo, però,ha annesso tre territori un tempo ucraini con un referendum popolare. Ma dato che il conflitto pare stia peggiorando per i russi, il presidente potrebbe fare ricorso al. In questi giorni, il Times ha lanciato un vero e proprio scoop. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Quarta Repubblica”, Toni Capuozzo parla dellain: telespettatori sconvolti...

