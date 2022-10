Governo, De Falco: “Ministero del mare? Deve essere guida funzionale per tutti i trasporti” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Confido in un Ministero del mare. Il mio auspicio è che sia costituito da persone in grado di capire che si tratta di una amministrazione che sugli altri trasporti dovrebbe esercitare una priorità logico funzionale”. Così all’Adnkronos il capitano di fregata Gregorio De Falco, capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno ai tempi del naufragio della Costa Concordia, che spiega: “La logistica Deve partire dal mare per poi svilupparsi attraverso la distribuzione regionale italiana su gomma, ferro, aria. Dobbiamo ragionare in termini funzionali non di proprietà. Il Ministero del mare Deve essere la guida e contenere all’interno in una logica ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Confido in undel. Il mio auspicio è che sia costituito da persone in grado di capire che si tratta di una amministrazione che sugli altridovrebbe esercitare una priorità logico”. Così all’Adnkronos il capitano di fregata Gregorio De, capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno ai tempi del naufragio della Costa Concordia, che spiega: “La logisticapartire dalper poi svilupparsi attraverso la distribuzione regionale italiana su gomma, ferro, aria. Dobbiamo ragionare in termini funzionali non di proprietà. Ildellae contenere all’interno in una logica ...

