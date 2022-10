EuroJackpot oggi 4 ottobre 2022 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

(Di martedì 4 ottobre 2022) Estrazione. Anche, di martedì, torna l’appuntamento fisso e imperdibile con l’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. E i risultati del concorso di, martedì 4, verranno trasmessi in diretta su Il Corriere della Città. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro. Estrazionedi, martedì 04/10/. Di seguito i cinque ...

zazoomblog : Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi martedì 4 ottobre 2022 - #Estrazione #Eurojackpot: #numeri - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #4ottobre 2022: ecco l'estrazione di stasera con i numeri vincenti - CasilinaNews : Eurojackpot, estrazione oggi 4 ottobre 2022: numeri vincenti - infoitcultura : Eurojackpot oggi, estrazione 30 settembre - infoitcultura : Estrazione EuroJackpot di oggi 30 settembre 2022 -

Ma come si gioca e come si vince Per prendere parte all'bisogna scegliere almeno cinque numeri compresi tra 1 e 50, ed almeno 2 euro numeri compresi tra 1 e 12. Secondo il ..., a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di martedì 4 ottobre. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 37 milioni di euro. L' ...Il martedì è la giornata dei giochi. Oltre a Million Day , Lotto e Superenalotto , viene effettuata anche l'estrazione di ...Eurojackpot oggi, la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di martedì 4 ottobre: montepremi da 41 milioni.