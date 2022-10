Disney+ si aggiorna per PS5 | la piattaforma ora supporta il 4K HDR

(Di martedì 4 ottobre 2022)sisulle console Sony PlayStation 5: l'app oraanche lo streaming video 4K HDR di nuova generazione. Gli utenti di PlayStation5 possono scaricarein maniera nativa sulle console PS5 a partire da oggi, Martedì 4 Ottobre: è ora finalmente possibile guardare in streaming i propri film preferiti, le serie, le produzioni originali e molto altro ancora in qualità video 4K High-Dynamic Range. A questo proposito, tenendo in considerazione il fatto che gli utenti di PlayStation 5 attendevano questa nuova feature da moltissimo tempo, Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming, ha dichiarato: "Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino." "Ed è proprio per questo …

Asgard_Hydra : Disney+ si aggiorna su Playstation5, diamo il benvenuto al 4K HDR! - - telodogratis : Disney+ si aggiorna su Playstation5, diamo il benvenuto al 4K HDR! - HDblog : Disney+ si aggiorna su Playstation5, diamo il benvenuto al 4K HDR! - NerdPool_IT : #Disney+ si aggiorna sulle console Sony PlayStation 5, ecco il 4K HDR di nuova generazione -… - Teleblogmag : L’app ora supporta lo streaming video 4K HDR di nuova generazione. #disneyplus #playstation #ascoltitv Iscriviti g… -

... " Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino ." " Ed è proprio per questo che siamo entusiasti di potenziare+ per ...Ma prima di parlarne approfonditamente, le novitàin arrivo a ottobre le avete già lette+, tutte le novità in arrivo a ottobre 2022 68 Articolo 27 SetDisney+ si aggiorna sulle console Sony PlayStation 5 ... EVP of Product & Design, Disney Streaming, ha dichiarato: "Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare ...A partire da oggi, gli utenti potranno scaricare Disney+ in maniera nativa sulle console PlayStation 5 e guardare i contenuti in 4K HDR.