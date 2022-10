(Di martedì 4 ottobre 2022) Antonionon smette mai di stupire, forse anche di più di quanto faceva da giocatore. Dichiarazioni a dir poco esagerate o del tutto personali quelle diche ha espresso la propria opinione su Rafael. Additato da molti, in realtà ormai quasi da tutti come una star, ma non da. Ecco le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milan,nel mirino del Wolverhampton. I rossoneri vogliono 30 milionidistrugge Allegri: “Per la gravità di determinate affermazioni, io avrei ribaltato lo spogliatoio” Milan-Napoli: Pioli sceglie il vice, ecco il nome Ciro Ferrara risponde per le rime a: “Prendevi il biberon…” Probabili ...

ItsByeBitch : Comunque queste sono dichiarazione veramente Choc #Pomeriggio5 - CasaFazietto : RT @CTCF_ooc: Dichiarazione CHOC. - proudfinch : RT @CTCF_ooc: Dichiarazione CHOC. - CTCF_ooc : Dichiarazione CHOC. - iLywoosh : @momentsofbeing_ Ma come possiamo stupirci se questa gente, che sta lì a stalkerare una che manco seguono e ad aspe… -

Webmagazine24

Antonio Cassano non smette mai di stupire, forse anche di più di quanto faceva da giocatore. Dichiarazioni a dir poco esagerate o del tutto personali quelle di Cassano che ha espresso la propria ...'Occorre un'azionecome già avvenuto per la pandemia, da concordare a livello europeo' , per ... approvato il programma incarichi 2022/24 L'Onu sul Titano: firmata lasullo sviluppo ... Dichiarazione choc di Cassano su Leao: "Ma quale fenomeno..." Bufera su Kanye West che nella sua ultima collezione presentata alla settimana della moda di Parigi ha portato in passerella magliette con la scritta 'White Lives Matter' da una parte e il volto di pa ...Antonio Cassano non smette mai di stupire, forse anche di più di quanto faceva da giocatore. Dichiarazioni a dir poco esagerate o del tutto personali quelle di ...