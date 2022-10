Covid in Campania, 3.377 casi e un morto: l'indice di contagio risale al 18,24% (Di martedì 4 ottobre 2022) Aumentano i numeri dei nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.377 positivi su 18.517 tamponi esaminati,... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 ottobre 2022) Aumentano i numeri dei nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.377 positivi su 18.517 tamponi esaminati,...

Pasqual38234558 : @VincenzoDeLuca Questo sceriffo sa dare e fare solo il punto del covid restrizioni e prese per il culo. Un cittadi… - cronachecampane : Covid in Campania, la positività vola al 18% #Covid #succedeoggi #terapiaintensiva - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, contagi sopra il 18%: sono 3.377 i positivi di oggi - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA IL TASSO D’INCIDENZA SALE AL 18% Sono 3377 i neo positivi al Covid su 18517 test esaminati… - ANSACampania : Covid: in Campania l'incidenza balza oltre il 18% -