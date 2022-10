Civitavecchia | la motovedetta CP 305 rientra al porto | quasi 700 le persone salvate nel canale di Sicilia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ha fatto rientro neldi, dopo un lungo dislocamento avvenuto lo scorso 1 agosto: oggi, ladella Guardia Costiera CP 305, nelle prime ore del pomeriggio, èta a casa dopo oltre due mesi di intensa attività nel complesso scenario deldidove le operazioni di soccorso ai migranti, senza soluzione di continuità, proseguono con cadenza quotidiana anche durante il periodo invernale. Ad accogliere l’equipaggio all’arrivo in banchina, il contrammiraglio Filippo Marini che ha salutato affettuosamente l’equipaggio congratulandosi per le numerose vitee per la professionalità dimostrata in ogni occasione. L’emergenza umanitaria in corso Come di consueto negli ultimi anni, la Capitaneria didi ...