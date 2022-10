Calciomercato Juventus, affondo per un top player: derubata una diretta concorrente (Di martedì 4 ottobre 2022) La Juventus sembra stia già pensando al mercato del prossimo anno e, a tal proposito, occhio ad un possibile clamoroso scippo. Nella scorsa sessione di mercato, la Juventus è stata una delle principali protagoniste con una serie di acquisti di assoluto livello; tra questi non possiamo non citare Di Maria e Pogba, entrambi presi a parametro zero ma non ancora determinante come ci si potrebbe aspettare (il primo per una condizione non ancora eccellente, il secondo a causa di un problema fisico patito nella preparazione estiva). Dei nuovi, possiamo affermare come quelli ad aver inciso maggiormente sono stati Milik e Bremer. Se da una parte la squadra deve cambiare marcia, dall’altra la società sembra stia già pensando al prossimo mercato estivo con un obiettivo ben preciso. AnsafotoA livello offensivo, la Juventus rischia di avere un ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 ottobre 2022) Lasembra stia già pensando al mercato del prossimo anno e, a tal proposito, occhio ad un possibile clamoroso scippo. Nella scorsa sessione di mercato, laè stata una delle principali protagoniste con una serie di acquisti di assoluto livello; tra questi non possiamo non citare Di Maria e Pogba, entrambi presi a parametro zero ma non ancora determinante come ci si potrebbe aspettare (il primo per una condizione non ancora eccellente, il secondo a causa di un problema fisico patito nella preparazione estiva). Dei nuovi, possiamo affermare come quelli ad aver inciso maggiormente sono stati Milik e Bremer. Se da una parte la squadra deve cambiare marcia, dall’altra la società sembra stia già pensando al prossimo mercato estivo con un obiettivo ben preciso. AnsafotoA livello offensivo, larischia di avere un ...

Gazzetta_it : #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, allarme #Milik: affaticamento muscolare per il bomber - calciomercatoit : ?? #Juventus, allarme #Milik: affaticamento muscolare per il bomber - sportli26181512 : Vlahovic-Milik: le coppie gol che hanno fatto sognare la Juve VIDEO: Vlahovic e Milik esaltano la Juventus, ecco le… - sportli26181512 : Maccabi, Bakhar: 'Il digiuno non influirà, siamo pronti. La Juve ha qualche piccolo deficit...': Barak Bakhar, tecn… -