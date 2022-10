Belve, Noemi Letizia diserta all'ultimo? Pare che... indiscrezioni esplosive (Di martedì 4 ottobre 2022) Noemi Letizia a Belve? A parlare del caso è Giuseppe Candela su Dagospia: "La ricordate? Nel 2009 fece scalpore la presenza a sorpresa di Silvio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio, alla festa dei suoi 18 anni". Quell'episodio trasformò la studentessa di Portici in un personaggio mediatico. Oggi la Letizia, 31 anni, è mamma e crea contenuti su TikTok. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, avrebbe dovuto parteciPare come ospite alla nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Ma poi qualcosa sarebbe andato storto. "Doveva essere tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, un colpo a sorpresa per il programma in onda su Rai2 dal 1° novembre - si legge su Dagospia -. L'accordo tra la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022)? A parlare del caso è Giuseppe Candela su Dagospia: "La ricordate? Nel 2009 fece scalpore la presenza a sorpresa di Silvio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio, alla festa dei suoi 18 anni". Quell'episodio trasformò la studentessa di Portici in un personaggio mediatico. Oggi la, 31 anni, è mamma e crea contenuti su TikTok. Secondo leriportate da Dagospia, avrebbe dovuto partecicome ospite alla nuova edizione di, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Ma poi qualcosa sarebbe andato storto. "Doveva essere tra gli ospiti della nuova stagione di, un colpo a sorpresa per il programma in onda su Rai2 dal 1° novembre - si legge su Dagospia -. L'accordo tra la ...

