Robbie Williams e la malattia mentale: “Se avessi fatto il falegname avrei avuto comunque problemi ma forse quel settore non è così intenso…” (Di domenica 2 ottobre 2022) 25 anni di carriera da solista, un album (XXV) dal buon successo, una data del tour a Bologna (2o gennaio 2023), Robbie Williams di vita da raccontare ne ha e lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non risparmiando le difficoltà: “Mi sono sentito perso per la maggior parte del tempo e i miei pensieri sono stati perlopiù ‘tutto questo è troppo opprimente. Perché mi sento così? Come faccio a smettere? Dove mi trovo? Madre aiutami’. Direi che mi sono sentito così per 20 di questi 25 anni“. Poi, la consapevolezza: “Non c’è un modo (per venirne fuori, ndr), quindi ho imparato a conviverci. Il problema principale è stato ritrovarsi ad avere una malattia mentale all’interno di un’industria come quella musicale che a sua volta ti provoca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) 25 anni di carriera da solista, un album (XXV) dal buon successo, una data del tour a Bologna (2o gennaio 2023),di vita da raccontare ne ha e lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non risparmiando le difficoltà: “Mi sono sentito perso per la maggior parte del tempo e i miei pensieri sono stati perlopiù ‘tutto questo è troppo opprimente. Perché mi sento? Come faccio a smettere? Dove mi trovo? Madre aiutami’. Direi che mi sono sentitoper 20 di questi 25 anni“. Poi, la consapevolezza: “Non c’è un modo (per venirne fuori, ndr), quindi ho imparato a conviverci. Il problema principale è stato ritrovarsi ad avere unaall’interno di un’industria comela musicale che a sua volta ti provoca ...

