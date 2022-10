Perché la partenza della MotoGP è stata ritardata a Buriram. Condizioni impraticabili, programma da definire (Di domenica 2 ottobre 2022) Cambio di programma per la MotoGP in vista del Gran Premio della Thailandia 2022, valevole come diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Un nubifragio si è abbattuto sul Chang International Circuit durante la gara della Moto2, causandone l’interruzione e la conclusione anticipata. La pista è infatti impraticabile ed i vari rinvii hanno fatto slittare anche la partenza della classe regina, inizialmente prevista alle ore 10 italiane (le 15 locali). Al momento non è stato ancora comunicato un orario esatto per la procedura di partenza, in attesa di un miglioramento delle Condizioni. La Race Direction ha deciso semplicemente di ritardare l’apertura della pit-lane, senza annunciare un nuovo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Cambio diper lain vista del Gran PremioThailandia 2022, valevole come diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Un nubifragio si è abbattuto sul Chang International Circuit durante la garaMoto2, causandone l’interruzione e la conclusione anticipata. La pista è infatti impraticabile ed i vari rinvii hanno fatto slittare anche laclasse regina, inizialmente prevista alle ore 10 italiane (le 15 locali). Al momento non è stato ancora comunicato un orario esatto per la procedura di, in attesa di un miglioramento delle. La Race Direction ha deciso semplicemente di ritardare l’aperturapit-lane, senza annunciare un nuovo ...

