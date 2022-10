Paola Turani sfila davanti alla Tour Eiffel: lo spacco è profondissimo (Di domenica 2 ottobre 2022) Per le strade di Parigi Paola Turani incanta tutti con un favoloso ed elegante outfit, la gonna si apre fin lì e mostra gambe da paura, è un vero spettacolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 ottobre 2022) Per le strade di Parigiincanta tutti con un favoloso ed elegante outfit, la gonna si apre fin lì e mostra gambe da paura, è un vero spettacolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

vorrestisparire : Comunque Paola Turani sempre molto bella cavolo - htpistacchio : E visto che ci sono, non capisco l’odio verso Paola Turani (taola purani) e il suo modo di essere mamma. Non c’è un… - NiwaLeafie : @jefficarabbit @Barbettabionda non avevo capito parlassi dell'# sì, è paola turani con iniziali invertite. è un #… - jefficarabbit : @Barbettabionda @NiwaLeafie Ma e’ una inversione di lettere con Paola Turani. Qualcosa vorrà dire - BolatSofia : Non noi con lo stesso messaggio a Paola Turani chiedendo contenuti con Pinar MI SENTO MALEEEEE PAUSHHSHSHAHAHA… -