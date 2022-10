Orietta Berti rivela: “Mi hanno proposto molti soldi per posare nuda” (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è certo una che si tira indietro o le manda a dire Orietta Berti. La cantante ama raccontare curiosi episodi della sua vita, compresi dettagli inediti e stravaganti. Così, ospite della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, l’artista ha rivelato che in passato le sono stati offerti molti soldi per posare senza veli per riviste quali Playmen e Playboy. “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”, ha raccontato l’opinionista del Grande Fratello Vip. L’usignolo di Cavriago però non ha mai accettato quelle offerte, puntando sulla sua voce unica e cristallina, oltre che sulla sua simpatia, che negli ultimi anni ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Non è certo una che si tira indietro o le manda a dire. La cantante ama raccontare curiosi episodi della sua vita, compresi dettagli inediti e stravaganti. Così, ospite della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, l’artista hato che in passato le sono stati offertipersenza veli per riviste quali Playmen e Playboy. “Miuna cifra enorme per. Con quei, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”, ha raccontato l’opinionista del Grande Fratello Vip. L’usignolo di Cavriago però non ha mai accettato quelle offerte, puntando sulla sua voce unica e cristallina, oltre che sulla sua simpatia, che negli ultimi anni ...

