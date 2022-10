Napoli, Gazzetta: “Azzurri in vetta con la testa e le gambe di Anguissa” (Di domenica 2 ottobre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta elogia il Napoli dopo la vittoria roboante con il Torino in maniera importante per la classifica. “La partita L’eroe di giornata è Frank Zambo Anguissa, autore della doppietta che ha mandato in archivio la sfida dopo una dozzina di minuti. Il camerunese non segnava in campionato dal 19 luglio 2020, fare gol non è il suo mestiere, ma la fisicità è un fattore importante e ieri ha saputo sfruttarla anche nell’area avversaria. Anguissa è il decimo marcatore del Napoli in Serie A: l’abbondanza di soluzioni è una delle armi di Spalletti nella lotta per lo scudetto. Ma la più importante è probabilmente l’entusiasmo con il quale il Napoli scende in campo. Adesso raccontiamo una vittoria facile, ma a renderla ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi laelogia ildopo la vittoria roboante con il Torino in maniera importante per la classifica. “La partita L’eroe di giornata è Frank Zambo, autore della doppietta che ha mandato in archivio la sfida dopo una dozzina di minuti. Il camerunese non segnava in campionato dal 19 luglio 2020, fare gol non è il suo mestiere, ma la fisicità è un fattore importante e ieri ha saputo sfruttarla anche nell’area avversaria.è il decimo marcatore delin Serie A: l’abbondanza di soluzioni è una delle armi di Spalletti nella lotta per lo scudetto. Ma la più importante è probabilmente l’entusiasmo con il quale ilscende in campo. Adesso raccontiamo una vittoria facile, ma a renderla ...

