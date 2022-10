Napoli e Bari in vetta, Luigi De Laurentiis svela la reazione di ADL: bellissime parole! (Di domenica 2 ottobre 2022) La famiglia De Laurentiis non può che essere contenta in questo weekend, che porta in vetta alla classifica sia il Napoli in Serie A, sia il Bari in Serie B, entrambe squadre di proprietà della famiglia. Il Bari infatti ha ottenuto la vittoria utile a portarsi in testa alla classifica in cadetteria a pari punti con Reggina e Brescia nella giornata di ieri, battendo proprio i bresciani con un netto 6-1 mentre il Napoli faceva il suo contro il Torino. Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis Ha espresso tutta la sua gioia al termine di quest’ultima gara il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis, figlio dell’Aurelio presidente azzurro, il quale ha anche svelato la reazione di suo padre a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 ottobre 2022) La famiglia Denon può che essere contenta in questo weekend, che porta inalla classifica sia ilin Serie A, sia ilin Serie B, entrambe squadre di proprietà della famiglia. Ilinfatti ha ottenuto la vittoria utile a portarsi in testa alla classifica in cadetteria a pari punti con Reggina e Brescia nella giornata di ieri, battendo proprio i bresciani con un netto 6-1 mentre ilfaceva il suo contro il Torino. Foto: Getty Images- Aurelio DeHa espresso tutta la sua gioia al termine di quest’ultima gara il presidente dei gallettiDe, figlio dell’Aurelio presidente azzurro, il quale ha ancheto ladi suo padre a ...

