MotoGP oggi, GP Thailandia 2022: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky

domenica 2 ottobre, andrà in scena il GP di Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. Sul circuito di Buriram assisteremo a gare molto emozionati il cui esisto è tutt'altro che scontato. Risultato finale che potrebbe pesare non poco sulle classifiche delle singole categorie. In MotoGP il duello tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo è il tema principale. Il transalpino si presenta con 18 punti di margine nei confronti di Pecco e può quindi pensare di avere un approccio un po' più conservativo, anche se fino a un certo punto. La Ducati ha dimostrato in queste ultime prove di saper vincere con diversi piloti e Bagnaia in cinque delle sei ultime corse disputate ha vinto in quattro circostanze, giungendo secondo ad Aragon. Nelle qualifiche il ducatista ha concluso in terza posizione, immediatamente davanti a ...

