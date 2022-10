Libero: si sta sgonfiando l’Inter di Conte, il giudizio su Inzaghi era drogato (Di domenica 2 ottobre 2022) C’era l’Inter di Conte alla base del buon lavoro di Inzaghi. Oggi quell’Inter non c’è più ed ecco la crisi dell’Inter e di Simone Inzaghi. Per Libero è stato il lavoro precedente di Conte a far sopravvalutare l’operato successivo di Simone Inzaghi e ora i nodi starebbero venendo al pettine. Ecco quel che scrive Claudio Savelli sul quotidiano: l’Inter non c’è più. O perlomeno non esiste più quella post-Conte, che contava su un vantaggio rispetto a tutte le altre grandi: il lavoro dell’ex allenatore. Se fosse un palloncino, potremmo dire che l’impianto costruito da Conte nell’Inter si sia sgonfiato lentamente lo scorso anno attraverso un piccolo foro, fino allo scudetto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) C’eradialla base del buon lavoro di. Oggi quelnon c’è più ed ecco la crisi dele di Simone. Perè stato il lavoro precedente dia far sopravvalutare l’operato successivo di Simonee ora i nodi starebbero venendo al pettine. Ecco quel che scrive Claudio Savelli sul quotidiano:non c’è più. O perlomeno non esiste più quella post-, che contava su un vantaggio rispetto a tutte le altre grandi: il lavoro dell’ex allenatore. Se fosse un palloncino, potremmo dire che l’impianto costruito danelsi sia sgonfiato lentamente lo scorso anno attraverso un piccolo foro, fino allo scudetto ...

CREANTO7 : @magomer06673815 @Libero_official Dopo l'abboffata di Fico Di Maio e Centinaio adesso in Europa esportiamo un altro… - napolista : Libero: si sta sgonfiando l’Inter di Conte, il giudizio su Inzaghi era drogato Il giudizio sul lavoro di Simone è… - giorgio_tezza : @GiancarloDeRisi Libero pro pandemia mi sta sulle palle però quo ha ragione - Yuritv_82 : @Libero_official Sta per arrivare la Norimberga per Speranza. - DarderiPaolo : @Libero_official La Malox sta facendo affarind oro!! E non solo anche le pomate per il bruciore al cuxo!! -

Fassino: "Vogliono liquidare il partito. Tornare al passato Un errore" Ma questo non ha nulla a che vedere con l'accanimento distruttivo con cui si sta cercando di ... libero, giusto e moderno". 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese ... I diversi volti della Salerno musicale ... in una sorta di raddoppiamento dell'effetto drammaturgico, in cui dramma sta per 'azione', da drao,... Omaggio al mare, uno e libero con Music en Jeu, con una Rita Marcotulli impegnata in uno Scherzo al ... IlNapolista Ma questo non ha nulla a che vedere con l'accanimento distruttivo con cui sicercando di ..., giusto e moderno". 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese ...... in una sorta di raddoppiamento dell'effetto drammaturgico, in cui drammaper 'azione', da drao,... Omaggio al mare, uno econ Music en Jeu, con una Rita Marcotulli impegnata in uno Scherzo al ... Libero: si sta sgonfiando l'Inter di Conte, il giudizio su Inzaghi era drogato -