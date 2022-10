La Lazio fa paura: 4 gol allo Spezia, terza vittoria consecutiva e -3 dalla vetta (Di domenica 2 ottobre 2022) E’ grande Lazio. La squadra di Maurizio Sarri si candida per la qualificazione in Champions League e forse anche per qualcosa in più. Continua il programma dell’ottava giornata del campionato di Serie A e il turno ha lanciato le ambizioni dei biancocelesti. Il lunch match contro lo Spezia è stato a senso unico. Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile, il calciatore della Nazionale guida l’attacco con Zaccagni e Felipe Anderson, lo Spezia risponde con Gyasi e Nzola. Partenza sprint dei padroni di casa, subito un calcio di rigore ma Immobile calcia alle stelle. La Lazio non si demoralizza e trova due gol tra il 12? e il 24?, i marcatori sono stati Zaccagni e Romagnoli. La squadra di Gotti non ha la forza di reagire, nel secondo tempo arriva il tris di Milinkovic-Savic. Ancora il serbo fissa nel recupero il definitivo 4-0, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 ottobre 2022) E’ grande. La squadra di Maurizio Sarri si candida per la qualificazione in Champions League e forse anche per qualcosa in più. Continua il programma dell’ottava giornata del campionato di Serie A e il turno ha lanciato le ambizioni dei biancocelesti. Il lunch match contro loè stato a senso unico. Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile, il calciatore della Nazionale guida l’attacco con Zaccagni e Felipe Anderson, lorisponde con Gyasi e Nzola. Partenza sprint dei padroni di casa, subito un calcio di rigore ma Immobile calcia alle stelle. Lanon si demoralizza e trova due gol tra il 12? e il 24?, i marcatori sono stati Zaccagni e Romagnoli. La squadra di Gotti non ha la forza di reagire, nel secondo tempo arriva il tris di Milinkovic-Savic. Ancora il serbo fissa nel recupero il definitivo 4-0, ...

