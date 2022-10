La débâcle del Pd e l’autoconservazione dell’oligarchia: ne aveva scritto Michels nel 1911 (Di domenica 2 ottobre 2022) di Carmelo Sant’Angelo Dopo la débâcle del Pd, grazie alla rotta suicida impostata dal segretario e seguita da tutti gli ufficiali in plancia, è il momento delle posticce sedute collettive di psicoanalisi. Esse si svolgono nei salotti televisivi, mentre nelle sedi istituzionali i maggiorenti non hanno nemmeno il coraggio di assumersi la responsabilità della sconfitta. La colpa è di Conte e/o di Calenda e, se fossero meno pavidi, chiederebbero persino di “cambiare il popolo”, che ha sbagliato a votare. Qualora il Pd ed il suo sedicente gruppo dirigente avessero realmente voglia di guardarsi allo specchio lo potrebbero fare rileggendo la definizione di “partito” (“macchine di potere e clientela”) data da Enrico Berlinguer ad Eugenio Scalfari, il 26 luglio del 1981. Capisco che Berlinguer possa provocare l’orticaria sulle pelli ammorbidite dal veltronismo ed idratate dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) di Carmelo Sant’Angelo Dopo ladel Pd, grazie alla rotta suicida impostata dal segretario e seguita da tutti gli ufficiali in plancia, è il momento delle posticce sedute collettive di psicoanalisi. Esse si svolgono nei salotti televisivi, mentre nelle sedi istituzionali i maggiorenti non hanno nemmeno il coraggio di assumersi la responsabilità della sconfitta. La colpa è di Conte e/o di Calenda e, se fossero meno pavidi, chiederebbero persino di “cambiare il popolo”, che ha sbagliato a votare. Qualora il Pd ed il suo sedicente gruppo dirigente avessero realmente voglia di guardarsi allo specchio lo potrebbero fare rileggendo la definizione di “partito” (“macchine di potere e clientela”) data da Enrico Berlinguer ad Eugenio Scalfari, il 26 luglio del 1981. Capisco che Berlinguer possa provocare l’orticaria sulle pelli ammorbidite dal veltronismo ed idratate dal ...

